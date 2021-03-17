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Арзамасова попросила Авербуха купить ей верблюда
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Арзамасова попросила Авербуха купить ей верблюда

Полина Долганова

Звезды

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух разместил в своем Instagram видео, на котором его супруга, актриса Лиза Арзамасова, просит подарить ей верблюда.

На видео звезда «Папиных дочек» крепко обнимает животное и говорит о том, что хочет такого же верблюда на дачу.

После попыток уговорить мужа забрать с собой «подарок» актриса называет супруга несговорчивым.

— И чтобы желания всегда совпадали с возможностями. И всегда звучал твой смех, — подписал видео бывший спортсмен.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце прошлого года. Общих детей у пары нет, но, по словам хореографа, у его жены отличные отношения с его сыном Мартином.

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любовьЛиза АрзамасоваИлья Авербух
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