Арзамасова попросила Авербуха купить ей верблюда

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух разместил в своем Instagram видео, на котором его супруга, актриса Лиза Арзамасова, просит подарить ей верблюда.

На видео звезда «Папиных дочек» крепко обнимает животное и говорит о том, что хочет такого же верблюда на дачу.

После попыток уговорить мужа забрать с собой «подарок» актриса называет супруга несговорчивым.

— И чтобы желания всегда совпадали с возможностями. И всегда звучал твой смех, — подписал видео бывший спортсмен.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце прошлого года. Общих детей у пары нет, но, по словам хореографа, у его жены отличные отношения с его сыном Мартином.

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