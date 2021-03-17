Виллы на два миллиарда рублей обнаружили у бывшего министра Абызова в Италии

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Следственный комитет обнаружил в Италии две виллы на два миллиарда рублей у бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Российское ведомство обнаружило виллы при сотрудничестве с посольством и компетентными органами Италии. Специалисты установили, что Абызов являлся собственником виллы, расположенной в 15 километрах от моря в области Тоскана.

— Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100 процентов акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро, — говорится в сообщении.

Вторая вилла была оформлена на сына Абызова. Уточняется, что обслуживающему персоналу на виллах Абызов мог платить похищенными в России средствами. Общую стоимость имущества оценили в два миллиарда рублей.

Следственный комитет России отправил запрос об аресте имущества Абызова в Италии.

Напомним, Михаила Абызова и его сообщников обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности на 32 миллиарда рублей, в коммерческом подкупе на сумму в 48 миллиардов рублей и в других коррупционных преступлениях.

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