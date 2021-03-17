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Глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая и сотрудники ГИБДД провели акцию «Родительский патруль» в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая и сотрудники ГИБДД провели акцию «Родительский патруль» в Москве

Юлия Зименко

Общество

Председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая, родители и сотрудники ГИБДД Восточного административного округа столицы провели акцию «Родительский патруль». Об этом Буцкая сообщила агентству городских новостей «Москва».

— После продолжительного периода карантина и ограничений о важности соблюдения правил дорожного движения приходится напоминать не только детям, но и взрослым. Сегодня с самого утра, с 7:40, до начала уроков, у входа в «Школу «Новокосино» началась акция по информированию самых маленьких школьников и их родителей о важности соблюдения правил дорожного движения, — сказала Татьяна Буцкая.

Она призвала родителей быть правильным примером для своих детей в соблюдении правил дорожного движения, так как дети, по словам Буцкой, являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения и во всем стремятся подражать взрослым.

Татьяна Буцкая также рассказала, что продемонстрировала родителям-автомобилистам опасность для детей удерживающего устройства, так называемого треугольника. Им, уточнила она, последнее время часто заменяют современные детские автомобильные кресла, прошедшие краш-тесты. Буцкая подчеркнула, что «Совет матерей» совместно с Росстандартом неоднократно предупреждали об этой опасности, но треугольники-фиксаторы «все еще продаются в магазинах, а родители думают, что если это средство есть в продаже, то оно безопасно». «Практика применения «треугольников» не раз показывала ненадежность этого средства и приводила к печальным последствиям, травмируя детей. И из правил дорожного движения сегодня так называемые иные удерживающие устройства» исключены, — уточнила Буцкая.

Собеседница также напомнила, что в «Школе «Новокосино», у которой проходила акция, дети изучают правила дорожного движения с первого класса, также работает детский пресс-центр, сотрудничающий с ГИБДД.

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