РПЛ начала тестовый запуск системы добровольной идентификации болельщиков

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Российская премьер-лига (РПЛ) запускает систему добровольной идентификации болельщиков. Об этом в среду, 17 марта, сообщили на сайте РПЛ.

Система будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах текущего сезона чемпионата России по футболу. Если тестирование сервиса пройдет успешно, то предложенные механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации.

При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации на сайте премьер-лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Система добровольной идентификации даст болельщикам возможность приоритетного прохода на стадионы через отдельные турникеты.

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