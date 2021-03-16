Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Директор академии «Чертаново» извинился перед избитым футболистом «Локомотива»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Директор академии «Чертаново» извинился перед избитым футболистом «Локомотива»

Кирилл Николаев

Происшествия

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин извинился перед футболистом юношеского «Локомотива» и его родителями за инцидент, который произошел после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). По словам Ларина, футбольная школа «Чертаново» сожалеет о случившемся.

— Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте академии «Чертаново».

Ларин отметил, что виновный понесет серьезное наказание.

Ранее стало известно, что 13 марта футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского состава «Локомотива» Максима Шнапцева. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации. Столичная полиция начала проверку по факту данного инцидента.

Читайте также: СК начал проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива»

футбол«Чертаново»избиение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте