Директор академии «Чертаново» извинился перед избитым футболистом «Локомотива»

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Директор академии «Чертаново» Николай Ларин извинился перед футболистом юношеского «Локомотива» и его родителями за инцидент, который произошел после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). По словам Ларина, футбольная школа «Чертаново» сожалеет о случившемся.

— Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте академии «Чертаново».

Ларин отметил, что виновный понесет серьезное наказание.

Ранее стало известно, что 13 марта футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского состава «Локомотива» Максима Шнапцева. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации. Столичная полиция начала проверку по факту данного инцидента.

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