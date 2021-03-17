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Президент России потребовал активнее анализировать соответствие доходов и расходов чиновников
Фото: Администрация президента РФ

Президент России потребовал активнее анализировать соответствие доходов и расходов чиновников

Ксения Монахова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров активнее анализировать соответствия реальных доходов и расходов чиновников. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

— Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам, —подчеркнул Путин.

По его словам, прокуратуре в целом необходимо уделить усиленное внимание борьбе с коррупцией. Прежде всего это касается сфер размещения и реализации гражданских и оборонных заказов, предоставления госуслуг и использования муниципального и государственного имущества.

Помимо этого, Владимир Путин отметил, что важным вопросом остается улучшение механизмов возвращения активов из-за границы, которые были получены преступным способом. Президент призвал более активно пользоваться возможностями межведомственной рабочей группы, созданной в рамках Генпрокуратуры, для координации поставленных задач, передает ТАСС.

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Генпрокуратурадоходы и расходыВладимир Путин
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