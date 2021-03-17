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Владимир Путин проведет онлайн-конференцию с представителями общественности Крыма
Фото: Администрация Президента РФ

Владимир Путин проведет онлайн-конференцию с представителями общественности Крыма

Ксения Монахова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг, 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— На связь с президентом выйдут деятели культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций, — говорится в сообщении.

Помимо этого, обсуждение важных вопросов развития республики, в том числе направление социально-экономической политики будет продолжено в рамках отдельного совещания с руководством субъектов и правительства России, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Запад не сможет это изменить.

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