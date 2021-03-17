Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования системы безопасности в школах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в образовательных учреждениях страны необходимо усовершенствовать систему безопасности. Об этом он сообщил в среду, 17 марта, в рамках заседания коллегии Генпрокуратуры.

— Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, — цитирует слова президента России РИА Новости.

Ранее Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию. Данный совет возглавит президент России. Заместителем совета стал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Читайте также: Путин заявил, что злоупотребление средствами на нацпроекты должно пресекаться