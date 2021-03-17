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Путин заявил, что злоупотребление средствами на нацпроекты должно пресекаться
Фото: Администрация Президента РФ

Путин заявил, что злоупотребление средствами на нацпроекты должно пресекаться

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Злоупотребления в использовании денежных средств, которые были выделены на национальные проекты, должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры в среду, 17 марта.

Глава государства отметил, что стратегические нацпроекты должны быть под контролем надзорных ведомств. На эти цели, уточнил президент, выделяются значительные государственные деньги, сообщает РИА Новости.

— И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться, — сказал Владимир Путин.

Ранее президент России отметил важность формирования экологической культуры в стране.

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