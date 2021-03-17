Школу и два детских сада построят в границах ТПУ «Мневники»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Мнёвники Карта всех событий

В границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мневники» до конца 2023 года планируют построить образовательный комплекс со школой и двумя детскими садами. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Общеобразовательная школа будет рассчитана на 800 мест, а два детских сада — на 225 и 125 мест. На территории детских садов появится музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий, а также спортивный зал.

Кроме того, дошкольное учреждение оснастят кабинетами логопеда и психолога. В каждом из зданий появится возможность вариативного использования части помещений при помощи раздвижных трансформируемых перегородок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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