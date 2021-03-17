Проверку проведут после видео с переполненным автобусом до метро «Фили»

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Проверку транспортной доступности автобуса № 653 проведут после публикаций телеведущего Евгения Попова. Этот маршрут – единственная возможность для жителей Филевского бульвара добраться до метро «Фили».

До этого пассажиры обращались в Мосгортранс. Ведомство не нашло оснований для выделения дополнительных автобусов, но заменило часть уже работающих на «гармошки». Ситуацию это не улучшило, у автобуса даже появился собственный хэштег #где653 в соцсетях. Горожане через соцсети обратились за помощью к телеведущему.

Чтобы показать реальную картину, Евгений Попов утром рабочего дня проехал вместе с жителями в знаменитом автобусе и снял видеоролик. Салон автобуса оказался буквально забит пассажирами, спешившими на работу. Через несколько часов после того, как ролик был выложен в соцсети, от Мосгортранса поступил ответ: «По тегу нашли посты в Facebook, все забрали, передали спецам. Проверим».

— Я буду отслеживать ситуацию, — обещает Евгений Попов, — и при необходимости готов оказать поддержку жителям района. Думаю, вместе мы решим эту проблему.

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