Сакура расцвела в Ботаническом саду Санкт-Петербурга

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Сакура свекольного оттенка зацвела в петербургском Ботаническом саду. Об этом сообщают «Невские новости».

Посетители могут посмотреть на цветущее дерево, если выберут для прогулки субтропический маршрут. Уточняется, что именно с такой сакуры началась вся история профессиональной японской ботаники. Первым человеком, который впервые научно описал виды японской флоры, стал ботаник, академик Санкт-Петербургской академии наук Карл Максимович.

Как отметили сотрудники учреждения, сакура в Санкт-Петербурге расцвела еще в середине февраля. Ее цветение, предположительно, продолжится до мая. Всего японское название «сакура» носят 13 видов диких азиатских вишен. Они отличаются друг от друга формой, размером и цветом.

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