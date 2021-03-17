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«Женщина с Евровидения»: Шифрин высмеял Урганта и Галкина
Фото: instagram.com/urgantcom

«Женщина с Евровидения»: Шифрин высмеял Урганта и Галкина

Василий Плиткин

Звезды

Актер и юморист Ефим Шифрин стал гостем шоу Ивана Урганта и поучаствовал в викторине по угадыванию коллег по сцене. Сам Шифрин находится в прекрасной физической форме, занимается в зале и следит за питанием. Однако не все российские юмористы могут похвастаться тем же. Артист посмеялся над Ургантом и Максимом Галкиным.

Героя первого фото, которого предложили опознать Шифрину, он сначала не узнал, заявив, что «за складками пытается пробиться к сути». Им стал Владимир Винокур.

О втором герое Шифрин сказал, что это якобы юмористка:

— Это юмористка. Я даже знаю кто. Это не Ленка Воробей? Это Макс Галкин. он мне не простит, что я назвал его юмористкой. Может тень неудачно падает на грудь? — высмеял коллегу Шифрин.

На что Ургант пошутил, что зная свое тело, он бы никогда не разделся перед Шифриным, потому что даже видя его лицо, артист все равно бы считал, что перед ним женщина.

— Женщина с Евровидения! — посмеялся Шифрин.

Видео опубликовано на YouTube.

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