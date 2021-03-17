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Убийцу шестилетней девочки в Крыму осудили на 25 лет тюрьмы
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Убийцу шестилетней девочки в Крыму осудили на 25 лет тюрьмы

Никита Абрамов

Происшествия

Убийце шестилетней девочки в Крыму присудили 25 лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Девочка вместе со своим отцом и его друзьями отправилась на рыбалку 31 мая 2020 года. Позднее отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отпустил ее со знакомым, который захотел проводить ее до дома.

По версии следствия, 40-летний злоумышленник, который провожал девочку, по пути домой надругался над ней, а после утопил. Тело ребенка нашли водолазы на следующий день.

Подозреваемого, который оказался близким другом семьи, задержали. Мужчина полностью признал свою вину в ходе допроса.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием первых четырех лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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