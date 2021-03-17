Фестиваль ирландской культуры пройдет в Москве

Фото: Вечерняя Москва

ул. Новый Арбат, д. 24 Карта всех событий

В среду, 17 марта, в Ирландии отмечают главный национальный праздник — День святого Патрика. Праздник давно стал международным. Не осталась в стороне и Москва. С 17 по 28 марта в столице пройдет самый большой фестиваль ирландской культуры Irish week.

В программе фестиваля: 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, невероятный девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика», профессиональные спектакли по ирландской драматургии в московских театрах, фестиваль ирландских танцев St Patrick’s DANCE PARADE, детская программа в Центральном доме журналиста, лекции и разговоры об Ирландии, вечеринки в ирландских пабах и многое другое.

Открытие фестиваля состоится в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Фильм открытия — долгожданная анимационная сказка от Cartoon Saloon — «Легенда о волках».

Гости Ирландского кинофестиваля в течение 11 дней увидят и другие киноработы: криминальный триллер «За чертой закона», роуд-муви «Дяди тоже люди», классическую готическую историю «Холодное озеро», портрет жизни эксцентричного дублинца «Завтра суббота», новые короткометражки из Ирландии, романтическую комедию «Дикая парочка», европейский фильм «Роуз превращается в Джули», брутальную комедию «Пацаны», интересный фильм для тех, кому небезразлично прошлое и настоящее Северной Ирландии, «Из огня да в полымя». В рамках ностальгического понедельника 22 марта пройдет показ легендарного фильма — открытия фестиваля 2016 года «Синг Стрит».

В субботу, 20 марта, на площадке «Известия Hall» состоится ежегодный девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика», в программе которого музыка Изумрудного острова, ирландские танцевальные шоу, кельтская ярмарка и многое другое.

Irish week не забыл и о юных москвичах. Большая семейная программа пройдет в Центральном доме журналиста 21 марта. Гости увидят спектакли об ирландских легендах и концерты с ирландскими сказками.

Неделю Ирландии невозможно представить без яркого танцевального события. В этом году им станет St. Patrick’s DANCE PARADE — шоу-парад московских коллективов и школ ирландских танцев, который пройдет 26 марта в концертном зале «Мир».

Читайте также: День святого Патрика и Грачевник: какие праздники отмечают 17 марта