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Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы промоют Триумфальную арку
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы промоют Триумфальную арку

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы промоют Триумфальную арку. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Работы выполнит бригада из восьми человек. На промывку потребуется 6 часов, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Высота монумента составляет около 30 метров.

При промывке специалисты уделят особое внимание скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей.

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