Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы промоют Триумфальную арку
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы промоют Триумфальную арку. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Работы выполнит бригада из восьми человек. На промывку потребуется 6 часов, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Высота монумента составляет около 30 метров.
При промывке специалисты уделят особое внимание скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей.
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