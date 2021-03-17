Тихановская призвала Вашингтон ввести санкции против госкомпаний Белоруссии

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Белорусская оппозиция призвала США ввести санкции против государственных предприятий, судей и крупных предпринимателей республики. Об этом в среду, 17 марта, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

— Мы призываем Соединенные Штаты вводить санкции в отношении государственных предприятий, судебной системы и олигархов. Санкции являются одной из самых эффективных мер, — заявила Тихановская в рамках выступления на онлайн-конференции по слушаниям в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По ее словам, Вашингтону необходимо настоять на запуске нормального диалога между легитимными белорусскими представителями и режимом. Она отметила, что при этом «важны дела, а не слова».

Помимо этого, Тихановская призвала США использовать свою дипломатию, чтобы воспрепятствовать торговле «между режимом Лукашенко и другими странами», передает ТАСС.

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