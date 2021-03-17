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Названы способы противостояния новому виду телефонного мошенничества
Фото: Pixabay / Firmbee

Названы способы противостояния новому виду телефонного мошенничества

Елена Фролова

Общество

Новый способ обмана банковских клиентов придумали телефонные мошенники. Злоумышленники повторно звонят гражданам от имени службы безопасности финансового учреждения и сообщают о якобы попытке взлома их личного кабинета. Чтобы решить проблему, аферисты предлагают назвать код снятия переадресации SMS-сообщений. Таким образом они получают возможность сбросить существующий пароль от личного кабинета.

Эксперт по кибербезопасности Олег Седов рассказал ФАН, как можно защититься от подобного вида мошенничества.

— Раньше злоумышленники должны были просто шокировать человека, потому что именно шок для жертвы — попытка вывести ее из равновесия. Сейчас этого оказывается мало: они должны не только шокировать вас, но и подтвердить свою лояльность к вам и подогреть к себе доверие, — объяснил эксперт.

Как подчеркнул Олег Седов, доверие вызывают фразы вроде «Мы вам перезвоним» или «Позвоните сюда, проверьте нас». Так жертва расслабляется, теряет бдительность, становится покладистой, поэтому ею легче манипулировать.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперт по кибербезопасности посоветовал критично относиться к абсолютно любой входящей информации. При этом он отметил, что человек не всегда может понять, когда его вывели из равновесия. В связи с этим всегда нужно советоваться с тем, кому доверяешь, прежде чем сделать то, о чем потом будешь жалеть.

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