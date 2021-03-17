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Россиян предупредили о новой схеме действия телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о новой схеме действия телефонных мошенников

Татьяна Плотникова

Общество

Телефонные мошенники взяли на вооружение новую схему, предполагающую повторный обзвон граждан, которые ранее уже попадали в поле зрения злоумышленников.

Преступники звонят россиянам, с которыми ранее уже связывались в попытках выманить деньги, и представляются сотрудниками службы безопасности кредитно-финансовой организации. Располагая сведениями о предыдущей попытке мошенничества и ссылаясь на интересы безопасности, злоумышленники узнают пароли потенциальных жертв из СМС-сообщений.

Во время второго разговора мошенник заявляет о взломе личного кабинета мобильного оператора, из-за чего человек якобы не получает СМС-уведомления от банка о попытках денежных переводов.

Как пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, таким способом мошенники пытаются сбросить пароль от чужого личного кабинета и получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтвердил, что в компании также известно о данной мошеннической схеме.

В свою очередь, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова отмечает, что второй звонок может заставить клиента банка быть более откровенным, поскольку разговор содержит много деталей о предыдущей попытке мошенничества.

В Центробанке РФ рассказали, что осведомлены о подобных схемах. Регулятор призвал граждан к бдительности и напомнил, что нельзя сообщать данные банковских карт и пароли из СМС посторонним, кем бы они ни представились, пишут «Известия».

Ранее полиция сообщила о всплеске случаев мошенничества на сайтах с объявлениями о работе.

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