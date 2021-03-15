Полиция сообщила о всплеске мошенничеств на сайтах с объявлениями о работе

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Столичная полиция предупредила граждан о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в социальных сетях с предложениями о работе. В пресс-службе полиции рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

— Существует большое количество сайтов с объявлениями о найме на работу, открытыми вакансиями, в том числе сайты бесплатных объявлений или группы в социальных сетях. Такие площадки зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь, — отметил собеседник ТАСС.

Он рассказал, что мошенники обещают предоставить за вознаграждение людям, ищущим работу, контакты работодателя, но после того, как требуемая ими сумма поступает на их счет, они перестают выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей столицы внимательно относиться ко всем предложениям о работе. Отмечается, что кадровые и рекрутинговые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование. Но они получают вознаграждение за работу по подбору сотрудника от компании, с которой у них заключен соответствующий договор, а не от соискателя.

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