Политик рассказал, что нужно делать для противодействия мошенникам в Сети

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Мошенники придумали очередную схему для обмана россиян в Сети. О том, как обезопасить себя от их действий, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал ФАН.

Ранее стало известно, что злоумышленники рассылают гражданам сообщения с информацией о том, что на их счета поступила определенная сумма, которая якобы является «частью бонусного зачисления по программе поддержки» государства. Для полноценного перевода преступники требуют, чтобы «жертва» перешла на их ресурс, чаще всего замаскированный под государственный сайт, где нужно подтвердить якобы легитимность получения данной поддержки, ввести личные данные и информацию о банковских картах.

— Новая мошенническая схема представляет собой имитацию работы некоторых госучреждений. В последнее время она начала активно распространяться в Сети. Аферисты, ссылаясь на несуществующие решения правительства, предлагают россиянам различные бонусы, социальную помощь и выплаты, — объяснил Юрий Самонкин.

При этом он добавил, что такие ссылки нельзя открывать ни при каких условиях, так как аферисты могут получить личные данные граждан и использовать их в корыстных целях. Чтобы обезопасить себя от мошенничества в Сети, по его словам, должна быть проведена комплексная информационная просветительская работа. Вместе с тем нужно усилить контроль за социальными сетями и поисковыми системами.

— Привлечь подобных преступников к ответственности довольно сложно, поскольку многие из них осуществляют свою деятельность за границей с использованием поддельных IP-адресов. Однако в нашей стране существуют Управление «К» и Роскомнадзор, которые, несмотря на все сложности, активно противостоят мошенничеству в Сети. Кроме того, инициатива формирования суверенного интернета как раз и направлена на то, чтобы обезопасить россиян от подобного рода афер, — подчеркнул политик.

По его словам, не помешало бы, если надзорное ведомство совместно с правоохранителями создали бы видеоуроки, во время которых разъясняли правила пользования интернетом для молодого поколения и пожилых людей. Эксперт считает, что нужно усилить контроль за отечественными сервисами, чтобы интернет-злоумышленники не имели возможности отправлять гражданам вредоносные ссылки и вводить людей в заблуждение. Юрий Самонкин считает, что нужно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении всех поисковых систем и социальных сетей, которыми пользуются россияне.

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