«Быстро, удобно, близко»: названы популярные направления для отдыха на майские праздники у москвичей

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

О том, какие города и регионы лучше всего подойдут москвичам для отдыха, «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По мнению эксперта, приоритет стоит отдать путешествиям по ближнему Подмосковью и регионам, расположенным вокруг столицы.

Осауленко отметил, что на майские праздники-2021 будут популярны поездки в города «Золотого кольца».

— Это тренд сегодняшнего дня: быстро, удобно, недалеко от дома. Все это гарантирует определенную безопасность, что очень важно в современных условиях, — отметил Осауленко.

Для тех, кто рассматривает более долгосрочные путешествия, отличным выбором станут Казань, Санкт-Петербург, Калининград.

— С 18 марта в силу вступает третья волна туристического кешбэка от «Ростуризма», поэтому вся территория России как на ладони: предлагается все что угодно, начиная с Дальнего Востока и заканчивая западными территориями, — напомнил эксперт.

В последние годы москвичи часто отдавали предпочтение в пользу дальних путешествий на майские праздники. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: теперь жители столицы стараются находиться ближе к дому, сообщает Осауленко.

На майских праздниках в 2021 году россияне будут отдыхать в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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