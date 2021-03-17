Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Быстро, удобно, близко»: названы популярные направления для отдыха на майские праздники у москвичей
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

«Быстро, удобно, близко»: названы популярные направления для отдыха на майские праздники у москвичей

Елизавета Короткова

Туризм

О том, какие города и регионы лучше всего подойдут москвичам для отдыха, «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По мнению эксперта, приоритет стоит отдать путешествиям по ближнему Подмосковью и регионам, расположенным вокруг столицы.

Осауленко отметил, что на майские праздники-2021 будут популярны поездки в города «Золотого кольца».

— Это тренд сегодняшнего дня: быстро, удобно, недалеко от дома. Все это гарантирует определенную безопасность, что очень важно в современных условиях, — отметил Осауленко.

Для тех, кто рассматривает более долгосрочные путешествия, отличным выбором станут Казань, Санкт-Петербург, Калининград.

— С 18 марта в силу вступает третья волна туристического кешбэка от «Ростуризма», поэтому вся территория России как на ладони: предлагается все что угодно, начиная с Дальнего Востока и заканчивая западными территориями, — напомнил эксперт.

В последние годы москвичи часто отдавали предпочтение в пользу дальних путешествий на майские праздники. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: теперь жители столицы стараются находиться ближе к дому, сообщает Осауленко.

На майских праздниках в 2021 году россияне будут отдыхать в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Читайте также: «Черемуховые холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

отдыхгорода для путешествиймайские праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте