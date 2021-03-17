Искусственный ночной свет мешает размножению светлячков

Фонарь

Американские энтомологи выяснили, каким образом искусственный свет влияет на возможность продолжения рода у светлячков. Все пять оттенков ночного освещения снизили у насекомых желание искать партнера и спариваться.

Светлячки ведут ночной образ жизни. Для привлечения партнера самцы сигнализируют специальным органом свечения — лантерном. Для понимания, как влияет тот или иной свет на половую активность насекомых, ученые облучали пары светлячков разными оттенками света.

По результатам исследований выяснилось, что все виды ночного освещения мешают брачному периоду насекомых, однако больше всего это делает янтарный оттенок.

Отмечается, что сильнее всего из всех оттенков размножению светлячков будут мешать те цвета, которые ближе к их свечению, пишет научный журнал Insect Conservation and Diversity.

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