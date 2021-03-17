Стали известны причины крушения украинского Boeing

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В крушении украинского Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» около аэропорта Тегерана виноват оператор системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана.

По вине оператора самолет идентифицировали как вражескую цель, после чего военные выпустили по авиалайнеру две ракеты.

Личность допустившего ошибку сотрудника системы ПВО не раскрывается, пишет РЕН.ТВ.

Крушение украинского «Боинга» под Тегераном

Утром 8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев.

По информации Министерства иностранных дел Украины, жертвами катастрофы стали: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре гражданина Афганистана и по три гражданина Великобритании и Германии. Россиян на борту не было. Тела погибших были направлены в управление судебно-медицинской экспертизы для анализа ДНК.

11 января Тегеран признал, что украинский Boeing 737 был принят за «вражеский объект» и сбит по ошибке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за сбитый Boeing 737. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде во время пресс-конференции после сообщения о причинах крушения украинского лайнера. Он также подчеркнул, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

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