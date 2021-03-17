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Частицы пыльных бурь из других стран долетели до Москвы
Кадр видеозаписи с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=8Tm70zAiztU)

Частицы пыльных бурь из других стран долетели до Москвы

Никита Абрамов

Город

Мосэкомониторинг зафиксировал рост значений взвешенных частиц РМ 10 по всему городу. Специалисты предполагают, что это может быть связано с пыльными бурями, которые бушуют в Казахстане, Китае, Катаре и других странах. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что повышенный уровень концентрации взвешенных частиц зафиксировали все автоматические станции контроля загрязнения атмосферы в столице. Одной из вероятных причин появления частиц эксперты назвали трансграничный перенос почвенных частиц пыли из стран, в которых наблюдаются бури.

Для проведения исследований и изучения состава передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы взвешенных частиц, пишет RG.RU.

Читайте также: Облако пыли из Сахары может долететь до Санкт-Петербурга

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