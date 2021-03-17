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Пожар произошел на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар произошел на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Комарова, 22 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 марта.

Инцидент возник по адресу улица Академика Комарова, дом 22. Там загорелся вагончик, который относится к пункту сбора отходов. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

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