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Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в центральном матче 23-го тура РПЛ
Фото: Twitter / ЦСКА

Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в центральном матче 23-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл московский ЦСКА в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Зенита» дублем отметился бразилец Вендел. Еще один гол на счету Артема Дзюбы, который в первом тайме не забил пенальти.

ЦСКА ответил голами Саломона Рондона и Николы Влашича. Хорватский полузащитник реализовал пенальти в конце матча.

«Зенит» набрал 48 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. ЦСКА пока идет на третьей позиции.

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