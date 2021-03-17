Прокуратура Подмосковья начала проверку после гибели 13-летнего подростка

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Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с гибелью 13-летнего школьника в Балашихе после его ссоры с матерью. Об этом в среду, 17 марта, сообщила представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

— По предварительной информации, 17 марта в квартире дома в городском округе Балашиха было обнаружено тело 13-летнего подростка с признаками асфиксии, — сказала Григорьева.

На данный момент начата проверка, в ходе которой выяснятся причины и обстоятельства произошедшего.

По словам источника в правоохранительных органах, ребенок скорее всего покончил с собой после того, как мать отругала его за плохую учебу и злоупотребление компьютерными играми. Предполагается возбуждение уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства», пишет Интерфакс.

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