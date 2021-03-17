Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура Подмосковья начала проверку после гибели 13-летнего подростка
Фото: exp.mos.ru

Прокуратура Подмосковья начала проверку после гибели 13-летнего подростка

Никита Абрамов

Происшествия

Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с гибелью 13-летнего школьника в Балашихе после его ссоры с матерью. Об этом в среду, 17 марта, сообщила представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

— По предварительной информации, 17 марта в квартире дома в городском округе Балашиха было обнаружено тело 13-летнего подростка с признаками асфиксии, — сказала Григорьева.

На данный момент начата проверка, в ходе которой выяснятся причины и обстоятельства произошедшего.

По словам источника в правоохранительных органах, ребенок скорее всего покончил с собой после того, как мать отругала его за плохую учебу и злоупотребление компьютерными играми. Предполагается возбуждение уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства», пишет Интерфакс.

Читайте также: Убийцу шестилетней девочки в Крыму осудили на 25 лет тюрьмы

школьникПрокуратурасуицид
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте