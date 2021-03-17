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Авария с четырьмя машинами произошла на востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Авария с четырьмя машинами произошла на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, 16-я Парковая улица, вл36с1 Карта всех событий

Авария с участием четырех транспортных средств произошла в Восточном административном округе Москвы. Об этом в среду, 17 марта, рассказал источник «ВМ» в городских экстренных службах.

ДТП произошло в районе владения 36 по 16-й Парковой улице. Столкнулись автомобили Volkswagen Golf, BMW X5, такси КIA оптима и седельный тягач ЗИЛ с прицепом для перевозки пропана, который в момент аварии был пуст.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, перевернутых автомобилей нет.

Из-за аварии временно перекрыта одна полоса улицы в направлении области.

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