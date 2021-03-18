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Депутаты предложили увеличить число россиян, имеющих право на досрочную пенсию
Фото: pixabay.com

Депутаты предложили увеличить число россиян, имеющих право на досрочную пенсию

Татьяна Плотникова

Общество

На рассмотрение Государственной думы будет внесен законопроект, который предусматривает право досрочного выхода на пенсию всем сотрудникам Государственной противопожарной службы. С соответствующей инициативой в среду, 17 марта, выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Согласно действующему законодательству, среди пожарных право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы МЧС.

При этом работники противопожарных служб в территориальных и объектовых подразделениях пожарной охраны, непосредственно участвующие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы по социальным гарантиям и праву выхода на пенсию, считают авторы законодательной инициативы.

Нилов и Леонов предлагают наделить правом на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет всех сотрудников Государственной противопожарной службы, проработавших в ней не менее 25 лет, сообщает ТАСС.

Ранее были названы категории россиян, которые могут претендовать на повышенную пенсию.

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