Депутаты предложили увеличить число россиян, имеющих право на досрочную пенсию

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На рассмотрение Государственной думы будет внесен законопроект, который предусматривает право досрочного выхода на пенсию всем сотрудникам Государственной противопожарной службы. С соответствующей инициативой в среду, 17 марта, выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Согласно действующему законодательству, среди пожарных право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы МЧС.

При этом работники противопожарных служб в территориальных и объектовых подразделениях пожарной охраны, непосредственно участвующие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы по социальным гарантиям и праву выхода на пенсию, считают авторы законодательной инициативы.

Нилов и Леонов предлагают наделить правом на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет всех сотрудников Государственной противопожарной службы, проработавших в ней не менее 25 лет, сообщает ТАСС.

Ранее были названы категории россиян, которые могут претендовать на повышенную пенсию.

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