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Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники подмосковного города Подольск задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении своей знакомой. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, злоумышленник в августе 2020 года предложил своей знакомой приобрести иномарку по заниженной цене — якобы через знакомых ему работников автосалона. Девушка взяла два кредита и передала мужчине под расписку более полутора миллионов рублей.

Затем, по версии следствия, подозреваемый предложил знакомой заработать на перепродаже брендовых сумок. Девушка отдала мужчине 1400 евро, якобы для приобретения товара. После этого он перестал выходить на связь.

Личность подозреваемого была установлена, его задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд санкционировал взятие задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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