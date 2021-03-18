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Россиян предупредили о новой схеме обмана с бесплатной лотереей
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Россиян предупредили о новой схеме обмана с бесплатной лотереей

Татьяна Плотникова

Общество

В России набирает популярность мошенническая схема с бесплатными лотерейными билетами и обещанием перечислить выигрыш на банковскую карту.

По данной схеме злоумышленники связываются с потенциальной жертвой под видом сотрудников компаний, организующих лотереи, и предлагают бесплатный билет. Чтобы получить выигрыш, требуется указать данные своей банковской карты.

При этом названия компаний, якобы предоставляющих бесплатные билеты, могут совпадать или перекликаться с названиями крупнейших официальных лотерейных организаций. Однако адреса электронной почты, с которых поступают мошеннические предложения, вызывают подозрения.

Эксперты рекомендуют проверять, от кого приходят сообщения о выигрышах и предложениях, а также игнорировать письма с сомнительных адресов, сообщает РИА Новости.

Ранее россиян предупредили о новой схеме действия телефонных мошенников — с повторным обзвоном людей, к которым уже обращались злоумышленники.

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