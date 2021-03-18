Москвичей пригласили на выставку, посвященную Венеции

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» пригласил жителей и гостей столицы на выставку «Под маской Венеции», которая будет открыта в девяти залах Хлебного дома с 27 апреля по 29 августа. Посетители смогут познакомиться с культурой и бытом, а также карнавалом этого уникального города на воде.

Залы украсят тематическими декорациями, связанными с архитектурой Венеции. Гости выставки смогут увидеть подлинные предметы быта жителей Венеции XVIII столетия из собраний известных итальянских музеев.

Посетителям покажут карнавальные маски, в том числе и маску под названием «Лярва». Она выполнена из гипса, марли и папье-маше и отличается тем, что закрывает три четверти лица сверху, а нижней частью, которая напоминает клюв, заметно выдается вперед. Эта конструкция позволяла носителю маски исказить свой голос. Примечательно, что «Лярву» любил носить известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель Джакомо Казанова.

Итальянская карнавальная маска «Лярва» / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Маски были частью маскарадного костюма, который горожанин носил в дни карнавала и других праздников. Наряд включал также плащ (табарро), треуголку и капюшон (дзендале).

Гости выставки смогут узнать также о традициях игорных домов Венеции, которые стали прообразом европейских казино, а также лично сыграть в популярную в XVIII веке карточную игру — штосс — на планшетах, установленных в зале.

На выставке будет представлена скульптура, изображающая льва святого Марка, получившая название «крылатый лев». Она символизирует евангелиста Марка, который считается покровителем Венеции.

Посетители также смогут узнать о тюрьмах и монастырях города, увидеть полотна художника Пьетро Лонги, а также одежду, посуду того времени и даже железный нос гондолы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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