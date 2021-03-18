Благоустройство территории около станции МЦД-2 Курьяново завершат к лету

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Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Территорию рядом со станцией МЦД-2 Курьяново полностью приведут в порядок к лету этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы в четверг, 18 марта.

Специалисты приводят в порядок территорию протяженностью 0,8 километра, площадь которой составляет 2,4 гектара.

В пресс-службе отметили, что на данный момент проводится планировка территории, для устройства дороги частично срезается склон. В будущем его укрепят и засеют газоном. Помимо этого, ведутся работы по прокладке кабельной канализации и установке 16 кабельных колодцев.

Также в рамках благоустройства будут обновлены тротуары и проезжая часть. Дорога станет безопаснее, ее будут освещать 34 фонаря с энергосберегающими лампами.

— Многие молодые жители жилого комплекса, расположенного поблизости от станции МЦД, предпочитают добираться до нее на велосипеде. Для них сделают удобную велодорожку от Курьяновской набережной до станции протяженностью 0,8 километра, — добавили в сообщении.

Также около станции МЦД-2 планируется организовать пункты проката велосипедов и самокатов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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