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Власти Москвы благоустроили более 200 дворов на деньги от платных парковок в 2020 году
KHAB7915.JPG / Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы благоустроили более 200 дворов на деньги от платных парковок в 2020 году

Иван Юминов

Город

Более 200 московских дворов получили обновление за счет денег, вырученных от платных парковок в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 17 марта.

Так, в этих дворах появились новые детские и спортивные площадки, скверы, карманы для парковки, а также новые тротуары. Средства от парковок распределяются между префектурами и идут на благоустройство — даже в районах без платной парковки, рассказали в Telegram-канале дептранса.

Ранее стало известно о новом городском пространстве в районе Крутицкой набережной в Москве.

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благоустройство Москвыплатная парковка в МосквеДепартамент транспорта Москвы
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