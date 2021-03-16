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Коммунальные службы помоют более двух тысяч инженерных сооружений после зимы
Фото: АГН «Москва»

Коммунальные службы помоют более двух тысяч инженерных сооружений после зимы

Анастасия Волоснова

Город

С наступлением весны коммунальные службы приступили к промывке двух тысяч инженерных сооружений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уточняется, что работы планируют закончить до конца апреля. Специалисты буду очищать и промывать поверхности конструкций, лестничные сходы, перила и другие части объектов. К работам привлекут более двух тысяч рабочих и более 250 единиц спецтехники.

— До конца апреля приведем в порядок после зимы около двух тысяч объектов: мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники, — уточнил Петр Бирюков.

Он добавил, что памятники и фонтаны будут мыть специальными средствами, которые не повредят конструкцию. Тоннели и мосты будут мыть щелочными растворами.

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Петр Бирюковкоммунальные службыпамятник
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