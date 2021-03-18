Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки бизнеса в 2021 году
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки бизнеса в 2021 году

Виктория Родимкина

Город

В столице бизнесменам в формате онлайн расскажут о мерах поддержки предпринимательства в 2021 году. Онлайн-презентацию об изменениях в действующих субсидиях и запуске новых продуктов проведет руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— Одно из основных новшеств — переход на полностью электронную форму подачи заявок и документов для получения поддержки, — сказал глава департамента.

По словам Алексея Фурсина, онлайн-формат был в полной мере опробован в 2020 году, он показал свою эффективность для бизнеса.

Трансляция запланирована на 16:00 на YouTube-канале «Предпринимай ТВ». Предприниматели смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы в режиме онлайн.

Столичным бизнесменам по итогам прошлого года одобрили свыше трех тысяч заявок на получение субсидий и грантов на общую сумму почти три миллиарда рублей. Самыми популярными у бизнесменов стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в столице 22 марта

бизнеспредпринимателиподдержка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте