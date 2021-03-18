Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки бизнеса в 2021 году

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В столице бизнесменам в формате онлайн расскажут о мерах поддержки предпринимательства в 2021 году. Онлайн-презентацию об изменениях в действующих субсидиях и запуске новых продуктов проведет руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— Одно из основных новшеств — переход на полностью электронную форму подачи заявок и документов для получения поддержки, — сказал глава департамента.

По словам Алексея Фурсина, онлайн-формат был в полной мере опробован в 2020 году, он показал свою эффективность для бизнеса.

Трансляция запланирована на 16:00 на YouTube-канале «Предпринимай ТВ». Предприниматели смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы в режиме онлайн.

Столичным бизнесменам по итогам прошлого года одобрили свыше трех тысяч заявок на получение субсидий и грантов на общую сумму почти три миллиарда рублей. Самыми популярными у бизнесменов стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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