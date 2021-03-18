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Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в столице 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, заявочная кампания на субсидии продлится до 30 апреля. В 2020 году было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 миллионов рублей.

— В этом году мы расширили список получателей поддержки и упростили условия подачи заявок, — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что помимо юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, субсидией могут воспользоваться некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с сотрудниками трудовые договоры. Для удобства предпринимателей по всем городским субсидиям и грантам в 2021 году предусмотрена возможность отправления онлайн-заявок.

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