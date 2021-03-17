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Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

Кирилл Николаев

Город

На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тысяч организаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, 14 тысяч организаций работают в столице, а еще шесть тысяч — это партнеры, представляющие практически все регионы России. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень.

— В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая, — отметила Наталья Сергунина.

Платформа i.moscow появилась в 2019 году. Она была создана для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, правительством Москвы и институтами развития. На платформе доступны специальные сервисы, которые позволяют решать самые разные практические задачи.

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кластерНаталья СергунинаМосква
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