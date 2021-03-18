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Наталья Сергунина: Шестидневный курс для начинающих волонтеров пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Наталья Сергунина: Шестидневный курс для начинающих волонтеров пройдет в Москве

Кирилл Николаев

Город

С 22 по 27 марта ресурсный центр «Мосволонтер» проведет обучающую программу «Включайся!». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, программа рассчитана на людей старше 14 лет, которые хотят присоединиться к добровольческому сообществу города. Каждый год центр «Мосволонтер» проводит сотни мастер-классов и тренингов.

— Базовая шестидневная программа «Включайся!» рассчитана на начальный уровень подготовки. Она ориентирована на тех, кто интересуется темой и хотел бы попробовать себя в волонтерстве, — отметила Наталья Сергунина.

Программа пройдет в очно-заочном формате. Участников познакомят с основными принципами добровольчества. Они изучат этикет и структуру добровольческих корпусов, а также приобретут необходимые для волонтеров навыки коммуникации. В конце обучения участники соберутся на большую интерактивную игру, посвященную функциям волонтеров на различных событиях.

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Наталья СергунинаМоскваволонтеры
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