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Автомобиль загорелся на проезжей части на Фрунзенской набережной
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Автомобиль загорелся на проезжей части на Фрунзенской набережной

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1Карта всех событий

В центре Москвы на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 18 марта.

Уточняется, что инцидент произошел около дома № 38/1 на Фрунзенской набережной.

— Движение не затруднено, осуществляется по полосе встречного движения, — говорится в сообщении.

На месте работают городские службы, добавили в дептрансе.

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