Гинеколог рассказала, что происходит с малышом и мамой на 11 неделе беременности

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Беременность является прекрасным и трепетным временем, наполненным приятными ожиданиями. В этот период женщина чувствует изменения, которые с ней происходят, и начинает видеть себя совершенно другой. Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова рассказала ФАН, что происходит с будущей матерью на 11 неделе (в начале) беременности.

Изменения в организме

Первый триместр уже подходит к завершению. В этот период состояние женщины стабилизируется после приятной новости. Впереди ее ожидает затишье, характерное для начала второго триместра.

До родов еще далеко, однако, по словам гинеколога, у некоторых будущих материй начинает выделяться молозиво. Этот процесс естественный, поэтому не нужно его бояться. Кстати, эта питательная жидкость помогает малышу насыщаться в первые дни жизни, пока у его мамы не появилось настоящее молоко.

По мнению многих специалистов, в начале беременности беременным важно подобрать правильное и сбалансированное питание. Оно поможет им восстановить силы и питать организм малыша. При этом стоит помнить о том, что во всем нужно соблюдать меру. Не стоит стараться «есть за двоих». По словам доктора, нужно кушать в своем привычном режиме, соблюдая баланс белков, углеводов и жиров. Желательно свести к минимуму углеводы.

Эксперт также рассказала, какие ощущения испытывает женщина на 11 неделе беременности. Среди них: заложенность носа; проблемы в работе желудочно-кишечного тракта; болезненные ощущения в груди; меняется густота волос; замедляется темп роста ногтей; проходят и появляются высыпания на коже; эмоциональная нестабильность и утомляемость.

Что происходит с малышом

Этот срок считается ранним. Многие еще не замечают, что женщина вообще беременная. При этом если она появится на публике в обтягивающем наряде, то будет заметен ее слегка округлившийся животик.

Сам ребенок в утробе матери в это время подрос до размера лайма. При этом он уже обладает чертами младенца. У него исчезают перепонки между пальцами, а его организм готовится к дальнейшему росту. Итак, по словам гинеколога, длина тела малыша на этом сроке составляет около семи – девяти сантиметров; на пальцах появляются фаланги; четкое расположение приобретают органы (например, глаза располагаются по центру лица); формируются гениталии; на этом сроке ребенок питается через плаценту; у него начинают функционировать поджелудочная и щитовидная железы; образуются зачатки молочных зубов.

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