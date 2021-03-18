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Росрыболовство опровергло сообщение о возможном росте цен на сардины иваси
Фото: pixabay

Росрыболовство опровергло сообщение о возможном росте цен на сардины иваси

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците продукции и росте цен на сардины иваси. Об этом сообщил представитель ведомства в четверг, 18 марта.

По его данным, объективных причин для сокращения добычи рыбы нет.

Ранее СМИ сообщили, что компании направили на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором якобы говорилось о дефиците некоторых видов рыбной продукции и возможном увеличении цен.

— Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет, — сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что дефицита добытчиков рыбы также не наблюдается, сообщает РИА Новости.

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