Росрыболовство опровергло сообщение о возможном росте цен на сардины иваси

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Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците продукции и росте цен на сардины иваси. Об этом сообщил представитель ведомства в четверг, 18 марта.

По его данным, объективных причин для сокращения добычи рыбы нет.

Ранее СМИ сообщили, что компании направили на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором якобы говорилось о дефиците некоторых видов рыбной продукции и возможном увеличении цен.

— Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет, — сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что дефицита добытчиков рыбы также не наблюдается, сообщает РИА Новости.

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