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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать лучший молочный коктейль
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать лучший молочный коктейль

Татьяна Плотникова

Здоровье

Молочные коктейли содержат полезные вещества, однако они высококалорийны, поэтому следует внимательно выбирать данный продукт. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что не стоит употреблять коктейли, приготовленные из искусственных порошковых ингредиентов, с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса в составе. Чрезмерное потребление таких напитков может привести к нарушению пищеварительных процессов.

Калорийность традиционного молочного коктейля составляет 96,6 килокалорий на 100 граммов, причем в одной порции коктейля содержится в три раза больше жиров, чем нужно организму, а также много углеводов. От такого десерта рекомендуется отказаться людям, страдающим ожирением.

Однако коктейль может принести не только вред, но и пользу. В молоке содержится много кальция, который важен для костной ткани и зубов, и другие минералы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему.

Лучше всего готовить молочные коктейли дома. Чтобы напиток стал полезнее, в качестве добавок используйте ягоды. Полезным завтраком станет молочный коктейль, в который добавлен овощной или фруктовый сок. Желающим похудеть рекомендуется добавлять в напиток ростки пшеницы или овсяные хлопья.

Не стоит использовать жирное молоко и сахар, а также калорийные наполнители, тогда напиток станет не только вкусным, но и полезным.

Лучшие рецепты молочных коктейлей опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучшую муку и творог.

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