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Названа опасность свежей зелени из магазина
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Названа опасность свежей зелени из магазина

Иван Юминов

Здоровье

Свежая зелень из магазина может таить в себе опасность. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Несмотря на пользу зелени для здоровья, она может не всегда соответствовать требованиям по санитарно-химическим показателям. В почве могут находиться токсичные вещества, например, нитраты, которые копятся в растениях.

Нарушение правил безопасности может также привести к тому, что зелень будет содержать яйца гельминтов, что грозит не только аллергической реакцией, но и негативным воздействием на печень и почки. В 2020 году яйца гельминтов нашли на 0,3 процента исследованных образцов, сообщает Sputnik.

Раева посоветовала не употреблять зелень из упаковки, предварительно не промыв ее под водой. Избавиться от токсичных элементов может помочь замачивание зелени с солью или уксусом в пропорции одна столовая ложка на литр воды.

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Роспотребнадзорзелень и овощи
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