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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонного мошенничества
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонного мошенничества

Елизавета Короткова

Общество

В последнее время россияне все чаще сталкиваются с телефонным мошенничеством. О том, как защитить персональные данные и уберечь себя от звонков с незнакомых номеров, «Вечерней Москве» рассказал специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

В первую очередь он посоветовал установить на смартфон приложение с определителем телефонных номеров. Вакулин сравнил принцип его работы с поисковой системой, которая сразу показывает, от кого поступает звонок.

— Оценка происходит на основе отзывов обычных пользователей о конкретном номере, — объяснил специалист.

Также Вакулин отметил, что у мошенников существует отработанный механизм по выявлению активных номеров. По его словам, если человек отвечает на звонок с незнакомого номера, система автоматически вносит этого пользователя в базу данных. Так, злоумышленники формируют список номеров, на которые можно звонить.

Второй способ обезопасить себя — приобрести новую сим-карту. После этого нужно избегать использования своего номера в различных сервисах.

— Мы предоставляем множеству компаний и ресурсов свои персональные данные, в том числе и номер телефона. Ненадежные компании обмениваются между собой этой информацией, передают ее или хранят в незащищенном формате, — отметил Вакулин.

По мнению специалиста, все мошеннические схемы построены на одном и том же методе, а именно, на манипуляции человеческим разумом, считает эксперт.

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