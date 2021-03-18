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Появилось видео горящего автомобиля на Фрунзенской набережной
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Появилось видео горящего автомобиля на Фрунзенской набережной

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1Карта всех событий

В Сети появилась видеозапись горящего на Фрунзенской набережной автомобиля. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем» в четверг, 18 марта.

На видео можно увидеть, как автомобиль пылает прямо на проезжей части. Съемка ведется из проезжающей мимо машины.

По данным Telegram-канала «Дептранс.Оперативно», движение транспорта на месте ДТП уже восстановлено, ранее оно осуществлялось по встречной полосе.

Видео: Telegram / Подъем

Ранее сообщалось, что около дома № 38/1 на Фрунзенской набережной загорелся автомобиль.

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