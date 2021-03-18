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Гусь Блинчик поселился в квартире жителя Долгопрудного после Масленицы
Фото: Youtube / mosreg video

Гусь Блинчик поселился в квартире жителя Долгопрудного после Масленицы

Елена Фролова

Животные

Гусь, привезенный с талдомской фермы, несколько дней назад был наградой для победителя одного из масленичных соревнований. Его, находящегося в одной из коробок среди мультиварок, фенов и кофеварок, заметила тетя спортсмена Михаила Косарыгина. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

Женщина испугалась за птицу и стала плакать. Чтобы ее успокоить, Михаилу пришлось залезть на столб и попытаться выиграть заветную коробку. При этом не было никаких гарантий, что ему достанется именно та награда, так как призы распределялись по принципу лотереи. Однако спортсмен не только быстрее всех покорил шестиметровый деревянный столб, но и вытянул именно тот номер, под которым находилась птица.

— Еще во время праздника все заметили, что гусь очень воспитанный. Он никого не кусал. Горожане тоже испугались за него, и спрашивали победителя о том, что будет с пернатым? В свою очередь, Михаил всех заверил, что не нужно волноваться — птица в хороших руках, — рассказал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Пернатого поселили в квартире спортсмена. Гусю дали кличку Блинчик. При этом отмечается, что для него создали такие условия, которым позавидовали бы некоторые кошки и собаки. Хозяин пернатого сообщил, что его новый питомец уже «строит» котов – выселил их с любимого подоконника. Блинчик очень любит наблюдать за происходящим из окна и смотреть телевизор, а еще плавать в ванной комнате.

По планам молодого человека, гусь должен стать звездой социальных сетей. А пока хозяин планирует приобрести для пернатого подгузники, так как лоток птица не признает.

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