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«Делала ошибки»: Поклонская признала неправоту в ситуации с фильмом «Матильда»
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Делала ошибки»: Поклонская признала неправоту в ситуации с фильмом «Матильда»

Елена Фролова

Кино

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призналась, что была неправа, критикуя фильм «Матильда» Алексея Учителя и пытаясь запретить его показ на больших экранах. Об этом сообщил RT.

По ее словам, она «делала ошибки», при этом теперь оглядывается назад и анализирует, что было не так и как бы она поступила в тех или иных случаях.

— В ситуации с фильмом «Матильда», конечно, я неправильно поступала, рьяно рассказывая абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это не стоит, — объяснила Наталья Поклонская.

Напомним, что кинокартина вышла в прокат осенью 2017 года. Еще задолго до появления на больших экранах «Матильда» вызвала общественный резонанс. Депутат Наталья Поклонская была среди тех, кто неоднократно обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм.

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фильмНаталья ПоклонскаяАлексей Учитель
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