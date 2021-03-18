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Промплощадка «Руднево» на востоке Москвы получила статус индустриального парка
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Промплощадка «Руднево» на востоке Москвы получила статус индустриального парка

Виктория Родимкина

Город

Промплощадка «Руднево», которая строится на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский, получила статус индустриального парка. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 18 марта.

По словам заммэра, новый статус позволит площадке получить федеральные льготы. «Руднево» станет вторым индустриальным парком на территории столицы после парка «Нижние Котлы».

— Реализация проекта на площадке «Руднево» позволит создать свыше трех тысяч новых рабочих мест и привлечь до пяти миллиардов рублей частных инвестиций в экономику города, — сказал Владимир Ефимов.

Помимо этого, эту площадку планируется включить в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва». На начальном этапе развития промышленной зоны под застройку выделили пять земельных участков общей площадью 11,2 гектара.

По словам руководителя департамента инвестиционной промышленной политики столицы Александра Прохорова, на участках будут построены 19 объектов капитального строительства площадью около 85 тысяч квадратных метров.

— Там планируется разместить более 40 новых высокотехнологичных производств, — пояснил Александр Прохоров.

Он добавил, что строительные работы начались в конце прошлого года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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